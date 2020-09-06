Кобзев выступил с предложением объявить 2021-й годом Байкала

Кобзев выступил с предложением объявить 2021-й годом Байкала
Игорь Кобзев на встрече с Владимиром Путиным. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Приангарье сегодня, 6 сентября, проходит праздник в честь самого глубокого озера на планете

День Байкала в Иркутской области – это одно из главных экологических мероприятий. Проводится оно уже более 20 лет. Сегодня на церемонии открытия празднования временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил объявить 2021-й годом Байкала.

Основные мероприятия в областном центре в этом году проходят на острове Юность. Для горожан и гостей города организовали конкурсы, мастер-классы по народным промыслам и игровые программы, сообщается на официальном портале Иркутской области.

"Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал", – отметил Кобзев. 

Он поручил правительству области разработать план мероприятий, который должен включить в себя все направления деятельности по сохранению Байкальской природной территории.

Кроме того, Кобзев предложил создать некоммерческий фонд по защите Байкала. Деньги направят на экологические мероприятия, в том числе ликвидацию свалок и очистку дна уникального озера.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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