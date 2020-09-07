Мишустин сохранит позицию наставника конкурса "Лидеры России"

Мишустин сохранит позицию наставника конкурса "Лидеры России"
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Несмотря на высокую загруженность, премьер-министр готов выделить время для участия в этом проекте

Глава правительства российского государства Михаил Мишустин принял решение продолжить наставническую деятельность в рамках конкурса "Лидеры России". Об этом премьер-министр сообщил во время своей речи в последний день суперфинала конкурса.

Мишустин отметил, что каждый талантливый человек должен иметь возможность проявить себя и занять высокий руководящий пост. Социальные лифты должны давать возможность продвинуться тому, кто этого по-настоящему заслуживает. Системы раздачи должностей "по звонку" в России быть не должно.

Как сказал глава правительства, сотрудники кабинета министров заняли свои кресла благодаря высокому профессионализму и глубоким знаниям.

Михаил Мишустин признался, что работа в правительстве отнимает огромное количество времени, но он все равно готов выкроить ресурс, что продолжить быть наставником в конкурсе.

Глава российского правительства также отметил вклад генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко в проведение данного мероприятия.

Мишустин напомнил, что в этом году в "Лидерах России" появились новые специализации – "Наука", "Финансы и технология" и "Здравоохранение". Эти сферы деятельности являются важнейшими для страны, подчеркнул премьер.

Суперфинал конкурса проходит в Московской области, в городе Солнечногорске. В финальных соревнованиях приняли участие 300 человек. По результатам испытаний 100 будут признаны победителями.

Отметим, впервые такое мероприятие прошло в 2017 – 2018 годах. Со второго сезона конкурс "Лидеры России" вышел на международный уровень.

Это состязание является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Она включает в себя кадровые, образовательные и соцпроекты, призванные продвигать инициативы общественности и помогать россиянам самореализовываться.

Ольга ФЕДОРОВА

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