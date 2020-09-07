Мишустин считает своим наставником Путина

Мишустин считает своим наставником Путина
Михаил Мишустин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер заявил, что президент РФ - это человек, с которым можно посоветоваться 24 часа в сутки

В Солнечногорске сегодня проходит последний день суперфинала конкурса "Лидеры России", в котором приняли участие 300 человек. Поддержать конкурсантов приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Политик выступил перед участниками и рассказал о важности наставничества. 

Председатель правительства России честно признался, что считает своим наставником главу РФ Владимира Путина. 

"Сегодня для меня главный наставник – президент России. Говорю это абсолютно искренне", – сказал Михаил Владимирович в своем выступлении в заключительный день конкурса. 

Он также добавил, что Путин – это человек, с которым можно посоветоваться 24 часа в сутки. 

По словам премьера, наставники – это близкие люди, которые готовы помочь в любое время как в деловых вопросах, так и в личной жизни. Своими первыми наставниками Мишустин назвал родителей и учителей. 

Напомним, что в этом году конкурс "Лидеры России" проводится в третий раз. Уже сегодня станут известны имена победителей.

Юлия МИХАЙЛОВА

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