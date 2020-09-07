Онлайн-марафон "Ночь выборов - 2020" пройдет в Москве при участии всех партий

Онлайн-марафон "Ночь выборов - 2020" пройдет в Москве при участии всех партий
Голосование. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Участники обсудят ход избирательной кампании и ее перспективы за круглым столом

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов – 2020" пройдет в Москве при участии 17 политпартий, представители которых выступят на мероприятии. Об этом рассказал руководитель организационного комитета "Ночи выборов", политолог Дмитрий Гусев.

На марафоне выступят, помимо основных четырех парламентских фракций, остальные партии и небольшие политические силы. Всех участников необходимо включить в 2021 году в выборы в Государственную думу, считают в комитете.

Онлайн-марафон предлагает довольно плотную программу: ожидается появление руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова, профессора Олега Матвейчева из ВШЭ и остальных специалистов, которым покажут интереснейшие материалы по агитации в ходе последней избирательной кампании.

Участники выступят на трех круглых столах. Первый – наблюдение за кампанией при новых законодательных нормах, второй – подведение итогов Единого дня голосования, и заключительный – перспективы предстоящих выборов в Думу.

Выступят и представители двух новоявленных партий – "За правду" и "Новые люди", – которые обсудят с остальными специалистами избирательную кампанию. Ожидается появление ведущего "Поля чудес" Леонид Якубовича, который проведет вместе с участниками увлекательную игру.

"Ночь выборов" по традиции пройдет на территории "Красного октября" в российской столице. Ход марафона и выступление участников будут освещать не менее ста российских и международных СМИ.

Единый день голосования состоится 13 сентября 2020 года. В это время пройдут выборы глав 20 российских субъектов, в 11 регионах определят новый состав заксобраний.

Подробная информация опубликована на сайте мероприятия.

Егор МАЛКОВ

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