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Жители Нижегородской области решили засыпать ямы в разбитой дороге сапогами в прямом смысле слова. По словам одной из женщин, речь идет о разрушенном участке дорожной трассы Кстовского района, который никто не ремонтирует на протяжении десятилетия.
Теперь местная яма, в отличие от украшенных клумбами и картошкой выбоин в других регионах России, украшена сапогами.
"Когда-то дорога была здесь сносная, а потом ее так разбили, что не осталось живого места. Только грунт и бетонка", – рассказала одна из проживающих в районе женщин.
Местные жители за такое время привыкли к общей картине. Пришлось прокладывать более удобный маршрут. А остальные решили изменить ситуацию с помощью подручных средств, которые есть под рукой у каждого.
"Кто-то решил их вывалить их около месяца назад. Кто это сделал, мы не знаем. Но ездить теперь стало куда легче", – признается очевидица.
А в августе Нижний Новгород отпраздновал тридцатилетие дорожной ямы. Горожане решили организовать небольшое мероприятие и выложить видео с поздравлениями. В скором времени к ним присоединились сами дорожные службы, которые засыпали по случаю праздника яму щебенкой, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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