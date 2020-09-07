Отряд молодых спасателей принял участие в ликвидации крупнейшего возгорания на полторы тысячи гектаров

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) оказали помощь МЧС в тушении пожара, разгоревшегося 3 сентября в Тарасовском районе Ростовской области на 1,5 тысячи гектаров. Действия участников ликвидации возгорания высоко отметил глава региона Василий Голубев.

Добровольцы после прибытия поступили в распоряжение оперштаба РСЧС и сразу же приступили к работе по локализации горения. Студенты тушили леса и ландшафт, а также поливали водой тлеющие остатки растительности, чтобы не допустить повторного возгорания. Прибывшая команда студенческого корпуса потушила огонь на территории площадью более 250 гектаров.

6 сентября глава Ростовской области Василий Голубев вместе с руководителем регионального МЧС высоко оценил помощь прибывших, поблагодарив их за слаженные действия и оперативное реагирование на торжественном построении.

Действия ВСКС совершались при координации со специальными службами. Добровольцы прошли спецподготовку в Ресурсном центре по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий и обладают необходимыми навыками для работы в зоне ЧС. У команды есть все необходимые ресурсы, включая экипировку с оборудованием и техникой.

Добровольцы из ВСКС проведут для местных школьников занятия по пожарной безопасности и расскажут, как вести себя, чтобы не допустить возгорания.