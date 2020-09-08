СК РФ проводит обыски в АО "Холдинг Акрон"

СК РФ проводит обыски в АО "Холдинг Акрон"
Фото: sledcom.ru
Сегодня утром Следственный Комитет РФ начал обыски в сразу в нескольких офисах компании АО "Холдинг Акрон". По имеющейся информации обыски проходят в Москве, Самаре и Тольятти

Поводом для проведения обысков в холдинговой компании стало возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний, входящих в AKRON HOLDING – ООО "Самарская металлоломная компания" (ООО "СамМетКом"). В августе 2019 года ФНС России провела в ООО "СамМетКом" выездную налоговую проверку, по итогам которой была выявлена недоимка налога на прибыль и НДС на общую сумму почти 400 млн руб. Однако речь может идти о более крупной сумме недоплаченных налогов – до 12 миллиардов рублей.

По итогам налоговой проверки СК РФ 4 августа 2020 года возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "СамМетКом" Андрея Маслова по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере").

AKRON HOLDING, генеральным директором и бенефициарным владельцем которого является известный самарский бизнесмен Павел Морозов, является крупнейшем в России независимым вертикально-интегрированным металлургическим холдингом. В структуру холдинга входят 38 производственных компаний и 108 производственно-складских центров, расположенных в трех федеральных округах России. В настоящее время вопросы у следствия возникли только к одной из этих компаний. 

Отдел информации

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