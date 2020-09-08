"Фильм произвел очень сильное и тяжелое впечатление": актер Андрей Жилин о премьере "Шугалея 2"

"Фильм произвел очень сильное и тяжелое впечатление": актер Андрей Жилин о премьере "Шугалея 2"
Кадр youtube.com
Актер Андрей Жилин после российской телепремьеры фильма "Шугалей 2" оценил картину, подчеркнув ее актуальность и значимость в современных реалиях

Накануне телезрители канала "НТВ" увидели продолжение нашумевшего боевика о судьбе захваченного в плен российского социолога Максима Шугалея. Среди тех, кто следит за его судьбой, оказался и актер Андрей Жилин, который прокомментировал выход сиквела.

"Ещё весной увидел акции в поддержку Шугалея, посмотрел первый фильм, узнал подробности этой истории. Ждал продолжения. Фильм произвёл очень сильное и тяжелое впечатление, но скажу, что картины, настолько четко отражающей нынешнюю ситуацию в мире, мне давно не приходилось смотреть. Надеюсь, Шугалея в скором времени все-таки выпустят на свободу", – заявил он.

Отмечается, что российские телезрители высоко оценили не только работу актеров и художественные достоинства обоих фильмов, но и общий сюжет, в основу которого легли реальные события. Напомним, что киноленты посвящены социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану, которые до сих пор незаконно удерживаются в ливийской тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Создатели фильма не скрывают, что преследуют цель привлечь как можно больше внимания к судьбе невиновных российских граждан и помочь им вернуться домой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей