"Фильм произвел очень сильное и тяжелое впечатление": актер Андрей Жилин о премьере "Шугалея 2"

Актер Андрей Жилин после российской телепремьеры фильма "Шугалей 2" оценил картину, подчеркнув ее актуальность и значимость в современных реалиях

Накануне телезрители канала "НТВ" увидели продолжение нашумевшего боевика о судьбе захваченного в плен российского социолога Максима Шугалея. Среди тех, кто следит за его судьбой, оказался и актер Андрей Жилин, который прокомментировал выход сиквела.

"Ещё весной увидел акции в поддержку Шугалея, посмотрел первый фильм, узнал подробности этой истории. Ждал продолжения. Фильм произвёл очень сильное и тяжелое впечатление, но скажу, что картины, настолько четко отражающей нынешнюю ситуацию в мире, мне давно не приходилось смотреть. Надеюсь, Шугалея в скором времени все-таки выпустят на свободу", – заявил он.

Отмечается, что российские телезрители высоко оценили не только работу актеров и художественные достоинства обоих фильмов, но и общий сюжет, в основу которого легли реальные события. Напомним, что киноленты посвящены социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану, которые до сих пор незаконно удерживаются в ливийской тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Создатели фильма не скрывают, что преследуют цель привлечь как можно больше внимания к судьбе невиновных российских граждан и помочь им вернуться домой.

