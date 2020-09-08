Коронавирус в Республике Коми: как смогли быстро остановить инфекцию

COVID-19 в регионе победили благодаря высокой медицинской подготовке

Весной Республика Коми была в числе лидеров по количеству заболевших коронавирусом жителей. Власти оперативно приняли необходимые меры, и теперь эпидемиологическая обстановка в регионе считается одной из самых благополучных. Как удалось победить пандемию в Коми – в новом выпуске Ютуб-шоу "Факт UP" Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Огромную роль в борьбе с коронавирусом сыграл глава региона Владимир Уйба – его медицинская подготовка помогла быстро и последовательно остановить распространение инфекции.

"Разобраться с очагами болезни, обеспечить безопасность персонала и срочно начать применять профилактические меры",

– рассказал о задачах Владимир Уйба в проекте "Факт UP".

Необходимо было бороться не только с самой болезнью, но и ее последствиями, поэтому власти оперативно занялись созданием специальных центров как для лечения, так и последующей реабилитации заразившихся.

"Алгоритм реагирования региональных властей на кризисную ситуацию достоин тиражирования в качестве примера по нивелированию негативных форс-мажорных последствий",

– оценила действия руководства Республики исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Она отметила, что важные решения были приняты быстро, а система здравоохранения была перестроена эффективно.

Проект ЭИСИ "Факт UP" устраивает проверку российским регионам и оценивает действия власти. Ведущая Дарья Кислицына выявляет проблемы, а также обсуждает ситуацию с экспертами, местными жителями и чиновниками.