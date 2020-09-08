В некоторых местах региона ожидаются пожары

В Московской области до конца вторника, 8 сентября, объявлен "желтый" уровень опасной погоды из-за возможных пожаров.

По данным Гидрометцентра, в Шатуре и Кашире прогнозируется IV класс горимости лесного сектора.

Сегодня в российской столице и Подмосковье резко упала температура. В мегаполисе градусники показывали +19°C, в области – до +21°C.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", погода до выходных в столичном регионе будет неустойчивая, с дождями. Температура ночью от+7°C до +12°C, днем – от+13°C до +18°C.