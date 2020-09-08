В Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В некоторых местах региона ожидаются пожары

В Московской области до конца вторника, 8 сентября, объявлен "желтый" уровень опасной погоды из-за возможных пожаров.

По данным Гидрометцентра, в Шатуре и Кашире прогнозируется IV класс горимости лесного сектора.

Сегодня в российской столице и Подмосковье резко упала температура. В мегаполисе градусники показывали +19°C, в области – до +21°C.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", погода до выходных в столичном регионе будет неустойчивая, с дождями. Температура ночью от+7°C до +12°C, днем – от+13°C до +18°C.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей