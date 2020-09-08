Способные и талантливые: Путин поздравил победителей конкурса "Лидеры России"
Смена кадров должна происходить на основе выявленных талантов и способностей, а государство должно обеспечивать карьерный и служебный рост тем, кто готов работать на благо родины, сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к победителям конкурса "Лидеры России", ставший за трехлетие проведения эффективным механизмом для выявления и поддержки способных управленцев.
Итоговый финал сезона конкурса, проведенный при поддержке РАНХиГС, прошел в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Солнечногорске с 6 по 8 сентября. Победу одержали 106 участников.
Глава РФ отметил, что в сферах общественной жизни необходима прозрачность и справедливость – по этой причине государство желает видеть на высоких постах талантливых и способных людей, готовых работать на благо своих соотечественников.
Президент добавил, что конкурс раскрывает дальнейшие горизонты для роста и дает ориентир в реализации своих способностей. Умелые управленцы необходимы везде, вне зависимости от сферы деятельности.
Он отметил работоспособность и ответственность победителей соревнования, которые внесли крупный вклад в развитие России. Мероприятие дает возможность испытать свои способности в самых различных отраслях – многие смогли реализовать себя в карьерном плане после выступления в "Лидерах России".
Также президент указал на то, что в специализацию нынешнего конкурса вошли здравоохранительная, научная и финансово-технологическая области. Они появились после соответствующей просьбы ученых и медиков, которые осознают необходимость оценки профессионализма в управленческой сфере указанных отраслей.
Участниками мероприятия стали более 22 тыс. ученых и 10 тыс. медиков, более 60 тыс. специалистов из финансовой и технологической сфер. А те, кто проявил себя эффективнее всех остальных, добились высоких результатов еще до проведения конкурса, возглавив крупные институты и больницы. Победившие конкурсанты получили гранты в размере одного миллиона рублей. Те финалисты, которые рассматривают свою дальнейшую деятельность в госслужбе, могут принять участие в программе резерва кадров Высшей школы государственного управления.
"Но, конечно, самая большая ценность, которую дает конкурс – работа с наставниками, а это профессионалы высшей пробы", - добавил российский лидер.
Также президент выразил благодарность всем, кто принял активное участие в волонтерстве, реализации значимых соцпроектов и акции "Мы вместе", нацеленной на оказание помощи группам риска во время коронавируса.
"Лидеры России" проводится на основе платформы "Россия – страна возможностей" по иницитиве президента и является главным проектом одноименной платформы, объединяющей 25 проектов.
Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте мероприятия.
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