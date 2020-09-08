В стране началась "Российская креативная неделя"
В регионах 7 сентября стартовала первая "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) – масштабное событие, направленное на развитие оригинальных инициатив в стране. Специальные мероприятия будут проходить в регионах до 10 сентября, а с 11 по 13 сентября состоятся бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи в Москве.
Региональную программу недели разработали с учетом специфики развития креативных индустрий каждой из территорий РФ.
"Люди – это главное богатство любой страны. Процветание государства зависит от того, насколько комфортные условия созданы в нем для реализации лучших способностей его граждан", – заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.
Он отметил, что задача мероприятия, которое является федеральным проектом, в который вовлечены все регионы РФ – максимальная поддержка творчески мыслящих граждан страны. По его словам, в неделе примут личное участие или будут наблюдать в режиме онлайн жители сотен городов.
Программа открылась премьерой мультижанровой постановки режиссера Сергея Боброва "Ленинградская симфония" в Красноярском театре оперы и балета. Спектакль глазами нынешнего поколения посвящен трагическим страницам военных лет.
Также в рамках программы недели проходит Фестиваль уличного кино. На крупнейших площадках сотен городов демонстрируются лучшие короткометражные работы молодых отечественных режиссеров. Кинопоказы идут в 600 населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск и Краснодар.
В конкурсе участвуют 10 лучших короткометражек прошедшего года. Среди них спродюсированныая Тимуром Бекмамбетовым лента "Подвиг" Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой "Маруся" с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым и новая работа актрисы и режиссера Ян Гэ "Ничто не может помешать нам любить".
В Томске до 11 сентября работает pop-up выставка "5х5".
В Калуге с 6 по 12 сентября открыта выставка "Личный Космос" – главное событие VIII Фестиваля современного искусства "Циолковский Фест", организованного при поддержке Минкультуры Калужской области.
В Барнауле 9 сентября в конференц-зале Алтайского Фонда развития малого и среднего бизнеса состоится круглый стол с участием представителей бизнеса и креативных индустрий: урбаниста Святослава Мурунова, продюсера проектного бюро развития городов и деревень Urban App Дмитрия Шацкова и руководителя Центра Урбанистики Алтайского края Нонны Березиковой.
В Ульяновске 10 сентября пройдут сразу три мероприятия: круглый стол "Итоги программы трансформации предприятий легкой промышленности и создание региональных брендов", спикером которого выступит руководитель Be In Open Алексей Баженов (Санкт– Петербург); дискуссия "Год креативной экономики ООН в России: каким будет национальный и региональный формат?"; "Японо-российский форум по креативной экономике".
В Москве с 11 по 13 сентября в "Парке Горького" представители регионов страны представят свои оригинальные проекты и проведут десятки мероприятий.
Официальным партнером недели выступил Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Его делегаты также проведутлектории, презентации, выставки и многое другое. В павильоне Минпромторга регион представит fashion-концерт в рамках программы "Доступная среда". В мероприятиях примет участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.
Информация о ключевых мероприятиях доступны онлайн на сайте "Российской креативной недели": желающие смогут посмотреть трансляции не выходя из дома. Кроме того, свежие новости с площадок креативщиков можно узнать на странице "вКонтакте".
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