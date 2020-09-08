Песков ответил на заявления о "сверхдоходах" Путина

Песков ответил на заявления о "сверхдоходах" Путина
Дмитрий Песков. Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Заявивший писатель о "нефтевозах" для главы РФ набирает себе популярность, отметил представитель Кремля

Утверждения экс-адвоката американского лидера Дональда Трампа Майкла Коэна о том, что глава РФ Владимир Путин якобы обладает "триллионным состоянием", не имеет ничего общего с реальностью и призвано повысить популярность автора этого высказывания. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что 8 сентября в книжных магазинах появилось творение Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна", где он рассказывает о российском президенте, который, по его словам, может делать "что пожелает", так как будет занимать руководящую должность "до конца своей жизни".

Также экс-адвокат пишет, что Трамп показывал ему фотографии с десятками нефтевозов, пять из которых якобы предназначались для главы РФ.

"Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", – заявил пресс-секретарь главы РФ.

Известно, что ранее Коэн был осужден за ряд финансовых нарушений, из-за чего был приговорен к трем годам тюремного заключения. В конце весны его отпустили под домашний арест из-за COVID-19. Бывшего адвоката увезли обратно отбывать наказание по месту заключения, однако в итоге суд решил выпустить его, сообщает РИА "Новости".

Ранее британский журнал The Economist поместил президента РФ на обложку своего номера. На ней лидер шагает по дороге, а со всех сторон его окружают "страхи" – белорусские протесты и общественные акции в Хабаровске вместе с Алексеем Навальным.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей