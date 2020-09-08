Песков ответил на заявления о "сверхдоходах" Путина
Утверждения экс-адвоката американского лидера Дональда Трампа Майкла Коэна о том, что глава РФ Владимир Путин якобы обладает "триллионным состоянием", не имеет ничего общего с реальностью и призвано повысить популярность автора этого высказывания. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что 8 сентября в книжных магазинах появилось творение Коэна "Предатель: Реальная история Майкла Коэна", где он рассказывает о российском президенте, который, по его словам, может делать "что пожелает", так как будет занимать руководящую должность "до конца своей жизни".
Также экс-адвокат пишет, что Трамп показывал ему фотографии с десятками нефтевозов, пять из которых якобы предназначались для главы РФ.
"Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", – заявил пресс-секретарь главы РФ.
Известно, что ранее Коэн был осужден за ряд финансовых нарушений, из-за чего был приговорен к трем годам тюремного заключения. В конце весны его отпустили под домашний арест из-за COVID-19. Бывшего адвоката увезли обратно отбывать наказание по месту заключения, однако в итоге суд решил выпустить его, сообщает РИА "Новости".
Ранее британский журнал The Economist поместил президента РФ на обложку своего номера. На ней лидер шагает по дороге, а со всех сторон его окружают "страхи" – белорусские протесты и общественные акции в Хабаровске вместе с Алексеем Навальным.
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