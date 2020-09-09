Глава кабмина поправил микрофон для писательницы Славниковой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин показал лучшие качества джентльмена во время сегодняшней церемонии вручения премий правительства страны в области культуры за 2019 год.

Глава кабмина ретиво бросился к микрофону, когда с ответным словом к нему подошла писательница Ольга Славникова. Выяснилось, что лауреат несколько не дотягивается до него. Тогда Мишустин прямо-таки подбежал к стойке и опустил микрофон на необходимый уровень роста женщины.

Соответствующее видео разместил автор телеграм-канала "Другой Беляков".

Напомним, правительственными премиями были удостоены 26 человек, в частности, продюсеры Никита Михалков, Леонид Верещагин и актер Владимир Машков за фильм "Движение вверх", пианист Борис Березовский за серию концертов фортепианной музыки, телеведущая Дарья Златопольская за проект всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" , худрук Наталья Метелица за цикл международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, писательницы Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".

Лауреаты премии, которую кабмин вручает с 2005 г., получат по два миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

