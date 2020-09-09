Россиянам расскажут о продвижении муниципальных депутатов Госдепом США на территории РФ

Россиянам расскажут о продвижении муниципальных депутатов Госдепом США на территории РФ
Флаг США. Фото: Hendrik Schmidt/www.globallookpress.com
НТВ анонсировал расследование о новом поколении политиков

Белый дом продолжает попытки вмешательства во внутрироссийские дела. Сейчас Вашингтон решил сделать ставку на регионы – заокеанские политологи и политтехнологи работают с муниципалитетами и местными парламентами. Журналисты поведают о том, как американский Госдеп занимается подготовкой российских мундепов в передаче "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ.

Штаты не жалеют средств на подготовку "нового поколения политиков из РФ". Местные депутаты проходят секретные курсы и подпольные вебинары, а американские политтехнологи учат их "любви к Родине" в лучших традициях покойного Джона Маккейна, сенатора США, прославившегося своей радикальной антироссийской риторике.

Телезрителям расскажут о методах, используемых Белым домом для подготовки муниципальных депутатов и назовут тех из них, кто занял свою должность благодаря содействию "американских партнеров".

По словам политолога Олега Матвейчева, в любом муниципалитете или областном парламенте заседают минимум 1-3 человека, которые были стажерами Запада.

Эфир программы состоится 10 сентября, в четверг. Начало расследования – в 23:40.

Егор МАЛКОВ

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