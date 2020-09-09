СМИ: Черчилль планировал ядерные удары по СССР и Китаю

СМИ: Черчилль планировал ядерные удары по СССР и Китаю
Фото: www.globallookpress.com
Британский политик собирался поставить Москве ультиматум

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль строил планы по бомбардировке ядерными снарядами городов Советского Союза и Китая. С сенсационными данными сегодня вышли местные СМИ.

Так, The Times опубликовало статью под заголовком "Как Уинстон Черчилль обсуждал сброс ядерных бомб на Россию в 1951 году", а Daily Express разместило материал "Секретные документы показывают, что Черчилль "обдумывал нападение на Китай" после спора из-за Гонконга".

Отмечается, что 20 лет назад стало известно, что сэр Уинстон призывал к разработке "Операции немыслимое" – плана будущего сценария войны с СССР. Выяснилось это после того, как соответствующие файлы были обнаружены исследователем Беном Фентоном.

Теперь тайник с документами издательской компании New York Times найдены историком Эксетерского университета профессором Ричардом Тойе. В них подробно описываются встречи, проведенные между британским политиком и руководителями американских газет.

В апреле 1951 г. сэр Уинстон, который в то время еще не занимал повторно пост премьера, встретился с генеральным менеджером New York Times Джулиусом Оксом Адлером и в продолжительной беседе якобы говорил о своих планах в случае переизбрания главой кабмина.

Согласно файлам, опубликованным в журнале BBC History Magazine, Адлер записал: "Если он сможет заручиться согласием правительства США, Черчилль сказал, что он поставит России определенные условия в форме ультиматума".

"После их отказа Кремль должен быть проинформирован о том, что, если они не передумают, мы будем бомбить ядерными снарядами один из 20 или 30 городов", – говорится в статье Daily Express.

Предполагалось, что перед бомбежкой Лондон должен был предупредить Москву о своих действиях, чтобы успеть эвакуировать население. При повторном отказе британцы закидывают бомбами одну из целей, а при необходимости и дополнительные.

"Такая паника начнется, конечно, после третьей атаки – не только среди русского народа, но и внутри Кремля, – что наши условия будут выполнены", – считал сэр Черчилль.

Советский Союз был не единственной его целью, согласно записям, которые касаются разговоров о возвращении Гонконга под британский контроль после японской оккупации, несмотря на давление с требованием вернуть его Китаю со стороны президента США Гарри Трумэна. Черчилль предполагал возможность применения конфронтационной тактики, такой как бомбардировка баз в Китае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей