Британский политик собирался поставить Москве ультиматум

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль строил планы по бомбардировке ядерными снарядами городов Советского Союза и Китая. С сенсационными данными сегодня вышли местные СМИ.

Так, The Times опубликовало статью под заголовком "Как Уинстон Черчилль обсуждал сброс ядерных бомб на Россию в 1951 году", а Daily Express разместило материал "Секретные документы показывают, что Черчилль "обдумывал нападение на Китай" после спора из-за Гонконга".

Отмечается, что 20 лет назад стало известно, что сэр Уинстон призывал к разработке "Операции немыслимое" – плана будущего сценария войны с СССР. Выяснилось это после того, как соответствующие файлы были обнаружены исследователем Беном Фентоном.

Теперь тайник с документами издательской компании New York Times найдены историком Эксетерского университета профессором Ричардом Тойе. В них подробно описываются встречи, проведенные между британским политиком и руководителями американских газет.

В апреле 1951 г. сэр Уинстон, который в то время еще не занимал повторно пост премьера, встретился с генеральным менеджером New York Times Джулиусом Оксом Адлером и в продолжительной беседе якобы говорил о своих планах в случае переизбрания главой кабмина.

Согласно файлам, опубликованным в журнале BBC History Magazine, Адлер записал: "Если он сможет заручиться согласием правительства США, Черчилль сказал, что он поставит России определенные условия в форме ультиматума".

"После их отказа Кремль должен быть проинформирован о том, что, если они не передумают, мы будем бомбить ядерными снарядами один из 20 или 30 городов", – говорится в статье Daily Express.

Предполагалось, что перед бомбежкой Лондон должен был предупредить Москву о своих действиях, чтобы успеть эвакуировать население. При повторном отказе британцы закидывают бомбами одну из целей, а при необходимости и дополнительные.

"Такая паника начнется, конечно, после третьей атаки – не только среди русского народа, но и внутри Кремля, – что наши условия будут выполнены", – считал сэр Черчилль.

Советский Союз был не единственной его целью, согласно записям, которые касаются разговоров о возвращении Гонконга под британский контроль после японской оккупации, несмотря на давление с требованием вернуть его Китаю со стороны президента США Гарри Трумэна. Черчилль предполагал возможность применения конфронтационной тактики, такой как бомбардировка баз в Китае.