Бак с опасными химикатами загорелся в Подмосковье
Ядовитое вещество начало дымиться из-за дождя
В подмосковном Электрогорске произошел пожар. Воспламенились химические вещества, опасные для здоровья человека. Об этом сообщили в МЧС.
Задымление произошло из-за бромида алюминия, который каким-то образом оказался в одном из мусорных баков. Химикаты вступили в реакцию с водой, по этой причине и случилось возгорание. Сотрудники МЧС потушили пожар и утилизировали пакеты с веществом.
Бромистый алюминий нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, так как его соединение ядовито для человека, рассказал химик Николай Васильев. Вещество может вызвать ожоги на коже, кроме того, его дым опасен для органов дыхания, передает "Подмосковье сегодня".
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