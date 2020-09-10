Бак с опасными химикатами загорелся в Подмосковье

Ядовитое вещество начало дымиться из-за дождя

В подмосковном Электрогорске произошел пожар. Воспламенились химические вещества, опасные для здоровья человека. Об этом сообщили в МЧС.

Задымление произошло из-за бромида алюминия, который каким-то образом оказался в одном из мусорных баков. Химикаты вступили в реакцию с водой, по этой причине и случилось возгорание. Сотрудники МЧС потушили пожар и утилизировали пакеты с веществом.

Бромистый алюминий нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, так как его соединение ядовито для человека, рассказал химик Николай Васильев. Вещество может вызвать ожоги на коже, кроме того, его дым опасен для органов дыхания, передает "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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