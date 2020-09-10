Ядовитое вещество начало дымиться из-за дождя

В подмосковном Электрогорске произошел пожар. Воспламенились химические вещества, опасные для здоровья человека. Об этом сообщили в МЧС.

Задымление произошло из-за бромида алюминия, который каким-то образом оказался в одном из мусорных баков. Химикаты вступили в реакцию с водой, по этой причине и случилось возгорание. Сотрудники МЧС потушили пожар и утилизировали пакеты с веществом.

Бромистый алюминий нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, так как его соединение ядовито для человека, рассказал химик Николай Васильев. Вещество может вызвать ожоги на коже, кроме того, его дым опасен для органов дыхания, передает "Подмосковье сегодня".