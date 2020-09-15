Скандал с избиением продолжат выяснять в суде

Против Романа Широкова возбудили уголовное дело. Он напал на арбитра, после чего тот написал заявление в полицию.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака". Во время матча арбитр показал Широкову красную карточку, что вывело футболиста из себя. Он напал на Никиту Данченкова и начал его избивать.

В результате арбитр получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови, а также сотрясение мозга.

Бывшему футболисту сборной России грозит либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо арест на несколько месяцев, либо исправительные работы, сообщает МИР24.



Широков не стал уклоняться от наказания и сообщил, что готов полностью компенсировать материальный ущерб, передает "РенТВ".

Однако адвокаты потерпевшего остались недовольны приговором. Они хотят добиться более строгого наказания для футболиста, пишет телеграм-канал Mash.