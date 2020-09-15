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В районе Солнечногорска, около поселка Шевлино произошло ЧП. Неизвестный выстрелил в легкомоторный самолет, в котором сидел 54-летний москвич. Злоумышленника быстро нашли и задержали.
Как сообщается на сайте регионального МВД, подозреваемым в хулиганстве оказался 58-летний житель Москвы. В результате происшествия у самолета, который удалось посадить без проблем, пострадала обшивка двери, пилот остался цел и невредим.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", злоумышленник стрелял из неизвестного оружия.
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