Против жителя столицы завели уголовное дело по факту хулиганства

В районе Солнечногорска, около поселка Шевлино произошло ЧП. Неизвестный выстрелил в легкомоторный самолет, в котором сидел 54-летний москвич. Злоумышленника быстро нашли и задержали.

Как сообщается на сайте регионального МВД, подозреваемым в хулиганстве оказался 58-летний житель Москвы. В результате происшествия у самолета, который удалось посадить без проблем, пострадала обшивка двери, пилот остался цел и невредим.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", злоумышленник стрелял из неизвестного оружия.