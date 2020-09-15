Мать малышки случайно закрыла дочь в автомобиле

В Подмосковье произошла непростая ситуация, заставившая изрядно понервничать местную жительницу. Она вышла из машины на своей даче, закрыла дверь, но забыла забрать дочь. Ключи от транспорта остались внутри.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", женщина не растерялась и вызвала спасателей. Бригада "Мособлпожспас" за считанные минуты открыла машину и вытащили заплаканную малышку.

Девочка провела взаперти не больше 30 минут и не пострадала.