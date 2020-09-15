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В Подмосковье произошла непростая ситуация, заставившая изрядно понервничать местную жительницу. Она вышла из машины на своей даче, закрыла дверь, но забыла забрать дочь. Ключи от транспорта остались внутри.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", женщина не растерялась и вызвала спасателей. Бригада "Мособлпожспас" за считанные минуты открыла машину и вытащили заплаканную малышку.
Девочка провела взаперти не больше 30 минут и не пострадала.
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