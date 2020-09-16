Курс рубля
- Навальный обвалил рубль
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
607 новости
Двое знакомых в городе Истра поссорились в квартире одного из них. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта местный житель начал наносить удары ножом по всему телу товарища.
Пострадавший умер, говорится в сообщении регионального СК РФ. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", подозреваемого быстро поймали.
Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс