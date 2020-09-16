Житель Подмосковья убил товарища во время ссоры

Пострадавший скончался от полученных травм

Двое знакомых в городе Истра поссорились в квартире одного из них. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта местный житель начал наносить удары ножом по всему телу товарища.

Пострадавший умер, говорится в сообщении регионального СК РФ. Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", подозреваемого быстро поймали.

Полина ИВАНОВА

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