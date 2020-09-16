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Сегодня специалистам в Наро-Фоминске удалось спасти собаку, которая провалилась в заброшенный колодец.
За помощью обратился мужчина, который проходил мимо и услышал поскуливание и вой. Несмотря на то что прохожий спешил, он дождался спасателей, чтобы быть уверенным в том, что животному помогли.
Для спасения специалистам понадобилась трехколенная выдвижная лестница. Собаку достали примерно за 3 минуты. Во время операции животное вело себя дружелюбно, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
После того, как собаку спали, она радостно прыгала вокруг спасателей, выражая таким образом свою благодарность. После спасательной операции колодец накрыли деревянным щитом.
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