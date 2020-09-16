В Подмосковье спасли упавшую в заброшенный колодец собаку

За помощью спасателей обратился прохожий

Сегодня специалистам в Наро-Фоминске удалось спасти собаку, которая провалилась в заброшенный колодец. 

За помощью обратился мужчина, который проходил мимо и услышал поскуливание и вой. Несмотря на то что прохожий спешил, он дождался спасателей, чтобы быть уверенным в том, что животному помогли. 

Для спасения специалистам понадобилась трехколенная выдвижная лестница. Собаку достали примерно за 3 минуты. Во время операции животное вело себя дружелюбно, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

После того, как собаку спали, она радостно прыгала вокруг спасателей, выражая таким образом свою благодарность. После спасательной операции колодец накрыли деревянным щитом.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Умер Максим "Тесак" Марцинкевич

Его нашли в камере следственного изолятора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей