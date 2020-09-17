Один из экземпляров пригоден для стрельбы

У жителя Волоколамска сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть ружей времен Великой Отечественной войны.



Как сообщили в ГУ МВД по региону, один из образцов был изготовлен на основе винтовки "Маузер". Данный экземпляр абсолютно годен для стрельбы.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правонарушитель оставлен под подпиской о невыезде.

