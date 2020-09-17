Житель Волоколамска хранил дома оружие времен Великой Отечественной

Один из экземпляров пригоден для стрельбы

У жителя Волоколамска сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть ружей времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, один из образцов был изготовлен на основе винтовки "Маузер". Данный экземпляр абсолютно годен для стрельбы.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Правонарушитель оставлен под подпиской о невыезде.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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