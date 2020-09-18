Один из туристических автобусов перевернулся

Российские туристы попали в аварию в Турции. Между Аланьей и Манавгатом автобус с 14 путешественниками завалился на бок из-за того, что водитель не справился с управлением. В итоге 11 человек оказались в больнице.

В генконсульстве в Анталье рассказали РИА "Новости", что у одной гражданки РФ врачи подозревают перелом плеча, а у других пострадавших не такие тяжелые травмы.

О ДТП сначала сообщил редактор издания e1.ru Сергей Панин. По словам пострадавших, автобус влетел в другой, так не смог затормозить, второй транспорт врезался в дерево, оно упало на машину, и та перевернулась. Туристы делились, что в транспорте отвалились сидения.

Панин также поведал, что водитель, которые вез раненых в лагерь, потерял ориентацию в горах, а "скорая помощь" забрала людей лишь через два часа после происшествия. По информации портала, у кого-то сломан нос, кто-то повредил позвоночник, многие получили ушибы.

Одна из пассажирок заявила, что по автобусу сразу было понятно, что у него есть проблемы. Панин же заявил в телеграм-канале E1RU News, что перевернувшийся автобус был прогулочным – без стекол и крышы.