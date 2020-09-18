Машина врезалась в резиденцию посла США в Москве

Дипломата на было на месте в момент происшествия

Неизвестный россиянин прорвал заграждение резиденции посла США в Москве. Об этом сообщила дипмиссия.

Как пишет РИА "Новости", в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники посольства поймали мужчину и передали его властям.

Как стало известно телеграм-каналу "112", водитель, вероятно, был пьян. 

Полина ИВАНОВА

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