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Неизвестный россиянин прорвал заграждение резиденции посла США в Москве. Об этом сообщила дипмиссия.
Как пишет РИА "Новости", в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники посольства поймали мужчину и передали его властям.
Как стало известно телеграм-каналу "112", водитель, вероятно, был пьян.
В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий
Пока желаемых результатов не достигли