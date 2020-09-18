Преступник не смог добыть деньги у кассира

В Домодедово задержан мужчина, который пытался ограбить банк, однако в результате просто его поджег, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что преступник, одетый в куртку с капюшоном и с медицинской маской на лице, вошел в отделение финорганизации на улице Курыжова. Он потребовал от девушки-операционистки выдать ему деньги, при этом угрожая кассиру физической расправой. Работница банка испугалась и скрылась в кабинета, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тогда мужчина достал "коктейль Молотова", поджег его и швырнул в кассовое помещение. В отделении организации начался пожар, а преступник сбежал.

Силовики установили личность грабителя по записям видеокамер – им оказался житель Тульской области. Его уже задержали, ведется расследование происшествия.



