В Подмосковье поймали мужчину по подозрению в убийстве двухлетней давности

Жителя российской столицы убили в ходе пьяной ссоры

В Домодедово задержан мужчина, который подозревается в совершении убийства москвича в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, два года назад в июле в правоохранительные органы обратились родственники жителя столицы, который ушел из дома и не вернулся.

Следствие установило, что пропавший распивал спиртные напитки в компании знакомых в Домодедово. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой москвича зарезали.

На сегодняшний момент следователи уже осмотрели место обнаружения останков погибшего. Будут проведены все необходимые экспертизы.

На причастность к данному преступлению проверяются еще ряд лиц, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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