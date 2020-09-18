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В Домодедово задержан мужчина, который подозревается в совершении убийства москвича в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, два года назад в июле в правоохранительные органы обратились родственники жителя столицы, который ушел из дома и не вернулся.
Следствие установило, что пропавший распивал спиртные напитки в компании знакомых в Домодедово. Между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой москвича зарезали.
На сегодняшний момент следователи уже осмотрели место обнаружения останков погибшего. Будут проведены все необходимые экспертизы.
На причастность к данному преступлению проверяются еще ряд лиц, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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