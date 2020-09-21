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Страшную находку обнаружили 20 сентября. В каюте катера у берега Клязьминского водохранилища обнаружили тела двух человек. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Московской области.
Мужчина и женщина, по предварительной причине, отравились угарным газом. После запуска переносного генератора, который был не предназначен для отопления таких помещений, могла произойти утечка, предположили в ведомстве.
Идет доследственная проверка. Точные причины гибели двух отдыхающих станут известны по результатам проводимой судебно-медицинской экспертизы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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