Двое россиян погибли на катере в Подмосковье

Мужчина и женщина угорели в Мытищах

Страшную находку обнаружили 20 сентября. В каюте катера у берега Клязьминского водохранилища обнаружили тела двух человек. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Московской области.

Мужчина и женщина, по предварительной причине, отравились угарным газом. После запуска переносного генератора, который был не предназначен для отопления таких помещений, могла произойти утечка, предположили в ведомстве.

Идет доследственная проверка. Точные причины гибели двух отдыхающих станут известны по результатам проводимой судебно-медицинской экспертизы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".


Полина ДОРОЖКИНА

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