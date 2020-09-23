Есть пострадавший: в Подмосковье произошел пожар в доме

Местного жителя увезли в больницу

В подмосковном городе Подольске загорелась одна из квартир жилого дома. Об этом сообщили местные пожарники. 

Это случилось сегодня ночью на улице Силикатной. Огонь вспыхнул на десятом этаже. Там оказались заперты два человека. Пожарные взломали дверь в квартиру и спасли их, записано на странице  "Огнеборцы Подольска"  во "ВКонтакте". 

Также 25 жильцов, среди которых были пятеро детей, вывели из дома. Один мужчина пострадал. Медики скорой отвезли его в больницу.

Пламя было потушено за час. Пожар ликвидировали 25 человек с пятью единиц техники, отмечает "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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