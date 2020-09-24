Мужчине предъявили обвинение

В Серпухове разыгралась трагедия. Внук избил бабушку до смерти. Об этом сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета.

Это произошло 22 сентября. В приступе агрессии 30-летний мужчина набросился на пенсионерку, которой исполнился 91 год, и стал избивать ее. Пожилая женщина умерла, передает ГСУ СКР. Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Место преступления осмотрено. Подозреваемый и соседи допрошены. Необходимые экспертизы проведут в ближайшее время. Решается вопрос об аресте внука, отмечает "Подмосковье сегодня".