Подмосковная электричка протаранила легковушку: есть пострадавшие

Водитель поезда не успел затормозить перед автомобилем

В подмосковном Одинцово произошла авария на железнодорожном переезде. Электричка столкнулась с легковой машиной. Водитель автомобиля пострадал.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за нарушения автомобилистом правил дорожного движения. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Пострадавший водитель получил травмы. В связи с аварией движение пригородных поездов задержали на 15 минут, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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