Житель Подмосковья выбросил жену из окна

Мужчину задержали и допросили

В подмосковном Солнечногорске погибла женщина. Гражданский муж приревновал даму и, задушив ее, выбросил из окна. Об этом сообщили в региональном ГСУ СКР.

Как установлено, 24 сентября между 22-летним молодым человеком и его 36-летней сожительнией вспыхнула ссора. Словесная перепалка закончилась трагически. Парень задушил женщину и выкинул ее тело со второго этажа, отметили в пресс-службе ведомства.

Идет следствие. Место ЧП осмотрено. Полицейские  задержали и допросили подозреваемого. Вопрос о его аресте решается, пишет "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Вакцина от коронавируса: кому можно и кому она противопоказана

В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей