Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
614 новости
В подмосковном Солнечногорске погибла женщина. Гражданский муж приревновал даму и, задушив ее, выбросил из окна. Об этом сообщили в региональном ГСУ СКР.
Как установлено, 24 сентября между 22-летним молодым человеком и его 36-летней сожительнией вспыхнула ссора. Словесная перепалка закончилась трагически. Парень задушил женщину и выкинул ее тело со второго этажа, отметили в пресс-службе ведомства.
Идет следствие. Место ЧП осмотрено. Полицейские задержали и допросили подозреваемого. Вопрос о его аресте решается, пишет "Подмосковье сегодня".
В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин