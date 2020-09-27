Из-за перегрузки моста произошла деформация крепежных элементов

Надземный переход обрушился утром в воскресенье в промзоне в районе подмосковного города Ступино. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что число пострадавших в результате обрушения достигло не менее 30.

Об этом пишет РИА "Новости".

Инцидент произошел в деревне Сидорово на территории фирмы FM Logistic. По предварительной информации, длина перехода составляла 35 метров, высота – 4 метра.



На месте работают сотрудники медицины катастроф, МЧС и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших спасатели используют специальный медицинский вертолет "Асат". Предварительная причина происшествия – перегрузка моста.













Известно, что инцидент произошел на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово.

