Семь человек скончались в результате ДТП в Калининградской области

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

По меньшей мере 6 человек скончались в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в Калининградской области. Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как информировала газета "Комсомольская правда" в своей электронной версии, причиной аварии, по поступающим данным, стало то, что водитель пассажирского автобуса без объяснения причин выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Водитель грузовика в результате случившегося скончался на месте.

В Сети распространяются видео с последствиями аварии.

На ролике, размещенном на youtube-канале "kaliningrad 24", показана текущая ситуация на месте инцидента. 

Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи, а пострадавших – до 10. 

Руслан ЭСЕРОВ

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