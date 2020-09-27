Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
По меньшей мере 6 человек скончались в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром в Калининградской области. Еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести.
Как информировала газета "Комсомольская правда" в своей электронной версии, причиной аварии, по поступающим данным, стало то, что водитель пассажирского автобуса без объяснения причин выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль. Водитель грузовика в результате случившегося скончался на месте.
В Сети распространяются видео с последствиями аварии.
На ролике, размещенном на youtube-канале "kaliningrad 24", показана текущая ситуация на месте инцидента.
Позже стало известно, что число погибших увеличилось до семи, а пострадавших – до 10.
В России призвали стороны прекратить столкновения
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин