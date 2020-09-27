В Нижегородской области самолет упал в реку

Два человека погибли

В Нижегородской области, около села Михальчиково, в Волгу рухнул легкомоторный самолет. Два человека, находящиеся на борту, не выжили.

Об этом сообщает МЧС, пишет РИА "Новости". Как передает "Комсомольская правда", воздушное судно летало над водой, а когда попыталось набрать высоту, начало падать. 

Спецслужбы поймали несущиеся по течению обломки и начали вытаскивать их на берег. 

Полина ИВАНОВА

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