Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
617 новости
В Нижегородской области, около села Михальчиково, в Волгу рухнул легкомоторный самолет. Два человека, находящиеся на борту, не выжили.
Об этом сообщает МЧС, пишет РИА "Новости". Как передает "Комсомольская правда", воздушное судно летало над водой, а когда попыталось набрать высоту, начало падать.
Спецслужбы поймали несущиеся по течению обломки и начали вытаскивать их на берег.
В России призвали стороны прекратить столкновения
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин