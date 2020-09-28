Сына экс-губернатора Иркутской области обвинили в мошенничестве

В доме и на работе депутата прошли обыски

Задержанному ранее депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявили официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом журналистам поведала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

По ее словам, сыну экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ, передает РИА "Новости". В ближайшее время правоохранители будут просить суд заключить его под стражу на время расследования, уточняет телеканал "360"

Ранее стало известно, что правоохранители подозревают Левченко в том, что он причастен в хищении большой суммы денег фонда, которы занимается ремонтом многоквартирных домов. 

Полина ИВАНОВА

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