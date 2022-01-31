Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 31 января, в воинской части противовоздушной обороны, расположенной в деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи. Один из военнослужащих открыл стрельбу в сторону сослуживца.
В результате ранения в голову 25-летний солдат-срочник скончался на месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
ЧП произошло в одной из комнат подмосковной части. Почему военнослужащий-контрактник выстрелил в другого бойца, не сообщается. Известно, что на месте происшествия уже работают оперативники. В причинах убийства предстоит разобраться военным следователям.
Вероятная причина убийства – неосторожное обращение с оружием. Не исключено, что контрактник совершил непроизвольный выстрел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства