Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Огромный кусок наледи упал на женщину с двумя детьми в Балашихе. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Как отмечает источник, ведомство организовало проверку по факту падения наледи с крыши одного из домов Балашихи. Кроме женщины, пострадали два ребенка – по пять и восемь лет каждому.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Разобраться во всей истории предстоит сотрудникам Балашихинской городской прокуратуры. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства со стороны местных чиновников.
Мэрию также проверят на полное принятие и соблюдение мер по устранению ледяных глыб с кровли и своевременной уборке территорий, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства