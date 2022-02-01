Аналогичные меры грозят и его руководству

Сотрудника полиции задержали в Московской области из-за стрельбы, произошедшей в ходе дорожного конфликта в столице. Об этом сообщили в главке областного МВД.

Как отмечает источник, инцидент произошел на дублере Боровского шоссе. Так, водители двух автомобилей устроили перепалку у участка жилого дома. Один из автовладельцев выстрелил из пистолета, а затем скрылся.

Стрелявшего позднее задержали – им оказался житель Подольска 1992 года рождения, работающий в полиции. Ведомство организовало служебную проверку, по итогам которой сотрудника должны уволить и привлечь к ответственности. Аналогичные меры будут приняты в отношении его руководителей, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".