Трагедия не обошлась без жертвы

Печальное событие произошло в Приморском крае. Сегодня ночью, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло рыболовное судно "Акванавт".



Подробности трагического происшествия устанавливают профильные эксперты. Известно, что судно занималось ловлей крабов.

Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", часть корабля осталась над водой. На месте будет работать водолаз, который осмотрит затопленные отсеки.

К сожалению, в результате происшествия один человек погиб, передает издание "Свободная пресса". Трагедия унесла жизнь механика судна, тело погибшего уже достали из воды.