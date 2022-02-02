Водитель неожиданно потерял управление транспортом

Сегодня, 2 февраля, в Ханты-Мансийске произошло трагическое событие. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.



По имеющимся данным, ДТП произошло из-за того, что в какой-то момент водитель городского автобуса потерял управление и въехал в столб. Сообщается, что в салоне находились восемь человек. Семь из них получили травмы различной степени тяжести. Шестерых увезли в больницу.

На месте происшествия уже работают профильные специалисты. В ближайшее время эксперты установят все детали произошедшего.