Страшная авария с автобусом в Ханты-Мансийске: пострадали семь человек

Водитель неожиданно потерял управление транспортом

Сегодня, 2 февраля, в Ханты-Мансийске произошло трагическое событие. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

По имеющимся данным, ДТП произошло из-за того, что в какой-то момент водитель городского автобуса потерял управление и въехал в столб. Сообщается, что в салоне находились восемь человек. Семь из них получили травмы различной степени тяжести. Шестерых увезли в больницу.

На месте происшествия уже работают профильные специалисты. В ближайшее время эксперты установят все детали произошедшего.

Источник: УМВД России по ХМАО – Югре ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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