Мужчина в Королеве остался без автомобиля из-за падения льда с крыши

Халатное отношение коммунальщиков к уборке снега приводит к несчастным случаям

Глыба льда упала с крыши многоэтажки на улице Грабина в Королеве и покорежила припаркованный рядом легковой автомобиль. Владелец машины опубликовал фото в соцсети, однако не у всех его беда вызвала сочувствие – некоторые пользователи заявили, что он сам виноват.

"Каждый, кто ставит во дворе свою машину, должен понимать, что с ней может произойти все, что угодно",

– приводит комментарий сайт "Подмосковье сегодня".

Впрочем, некоторые даже порадовались, что автомобиль был припаркован неправильно, ведь в результате там не могли ходить люди и их миновала печальная участь автомобиля. Так что пострадавшим можно считать только автовладельца, который на время ремонта лишился автомобиля.

К сожалению, жителям подмосковной Балашихи так не повезло. Там накануне снег с крыши съехал на головы проходящих мимо женщины с двумя детьми – все госпитализированы с травмами.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей