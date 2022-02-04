Пернатых пытаются спасти: в Солнечногорске горит птицефабрика

Есть угроза сильного распространения огня

В Агентстве городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили о пожаре на птицефабрике в Подмосковном Солнечногорске. Здание находится за чертой города, в поселке Ржавки.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", общая площадь птицефабрики превышает 200 квадратных метров. Из-за большой площади и погодных условий есть вероятность того, что огонь будет распространяться быстро. 

Сейчас пожар тушат более 20 человек. Возле здания находятся 6 пожарных машин. С момента возгорания удалось ликвидировать менее 40 процентов распространенного по всей площади огня.

Ранее школьников в Подмосковье эвакуировали  из здания после сообщения о бомбе.

Источник: Агенство городских новостей "Москва" ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей