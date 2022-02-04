Фигурант отправится в колонию особого режима

Суд Балашихи вынес приговор фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Оказалось, что подсудимый рассорился в металлическом блоке для размещения мусороконтейнеров с потерпевшим. Там между ними завязалась драка, в ходе которой убийца ненес жертве больше 20 ударов.

Потерпевший скончался от полученных травм. Фигурант получил девять лет тюрьмы в исправительной колонии особого режима, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".