В Подмосковье схватили малолетнего убийцу

Преступника задержали в аэропорту

На днях Московскую область потрясло страшное событие. Несовершеннолетний гражданин среднеазиатской республики совершил ужасное преступление. Однако сотрудники правоохранительных органов Подмосковья оперативно сработали и задержали душегубца.

Молодого человека арестовали на территории воздушной гавани Шереметьево. Следователи уже установили, что перед тем как попытаться сбежать, злоумышленник зарезал 29-летнего россиянина. Мужчина скончался на месте из-за травм, несовместимых с жизнью.

Малолетний преступник хотел скрыться на просторах родины, однако стражи порядка не позволили ему избежать наказание, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно еще одного убийцу жителя Московской области приговорили к нескольким годам тюрьмы.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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