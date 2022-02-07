Преступника задержали в аэропорту

На днях Московскую область потрясло страшное событие. Несовершеннолетний гражданин среднеазиатской республики совершил ужасное преступление. Однако сотрудники правоохранительных органов Подмосковья оперативно сработали и задержали душегубца.



Молодого человека арестовали на территории воздушной гавани Шереметьево. Следователи уже установили, что перед тем как попытаться сбежать, злоумышленник зарезал 29-летнего россиянина. Мужчина скончался на месте из-за травм, несовместимых с жизнью.

Малолетний преступник хотел скрыться на просторах родины, однако стражи порядка не позволили ему избежать наказание, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно еще одного убийцу жителя Московской области приговорили к нескольким годам тюрьмы.