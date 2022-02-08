Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
836 новости
Сегодня, 8 февраля, на Рублевском шоссе в Москве произошло крупное ДТП. Участниками аварии стали девять машин. Пока журналисты сообщают о четырех пострадавших.
Массовое ДТП вызвало широкий резонанс. Известно, что на место происшествия уже отправили медицинский вертолет, который должен помочь в транспортировке пострадавших.
Кадры с места аварии публикует РИА "Новости". Трое несчастных оказались зажаты в разбитых машинах.
По некоторым данным, среди пострадавших – крупный бизнесмен, миллиардер. Жертвы аварии получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные службы.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства