Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
836 новости
В подмосковном Серпухове произошло наглое преступление. Из местного магазина стащили целых три увесистые бутылки крепкого алкоголя. Особое внимание к этому инциденту привлекло поведение грабителя – во время своего злодеяния он улыбался во все 32 зуба.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сначала мужчина с корзинкой для продуктов весело разгуливает по магазину. В какой-то момент он берет бутылки с виски и засовывает их себе под куртку. Все это действо сопровождается широкой улыбкой.
Как сложилась дальнейшая судьба воришки, информационный ресурс не уточняет.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства