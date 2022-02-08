Улыбчивый воришка вынес из подмосковного магазина три бутылки виски

Радостный настрой злодея не растрогал сотрудников торговой точки

В подмосковном Серпухове произошло наглое преступление. Из местного магазина стащили целых три увесистые бутылки крепкого алкоголя. Особое внимание к этому инциденту привлекло поведение грабителя – во время своего злодеяния он улыбался во все 32 зуба.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сначала мужчина с корзинкой для продуктов весело разгуливает по магазину. В какой-то момент он берет бутылки с виски и засовывает их себе под куртку. Все это действо сопровождается широкой улыбкой.

Как сложилась дальнейшая судьба воришки, информационный ресурс не уточняет.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей