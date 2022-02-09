Все оказались уроженцами соседних стран

Правоохранительные органы задержали в подмосковной Истре четырех человек, подозреваемых в налете на магазин и убийстве кассира. Об этом сообщили в главке регионального СК.

Как отмечает источник, задержанными оказались граждане соседних стран.

Нападение на магазин произошло ночью 9 февраля. Налетчики нанесли тяжелые травмы директору магазина и его супруге, а также до смерти избили кассира, после чего обчистили кассу и скрылись, передает телеканал "360".

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение с избранием меры пресечения.