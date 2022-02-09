Участница аварии скрылась с места происшествия

В Мытищах участница аварии несколько минут тащила на капоте мужчину, который пытался не позволить ей скрыться с места ДТП. Инцидент произошел на участке дороги с круговым движением возле дома № 36/2 на Олимпийском проспекте.

"Встал у нее перед машиной, ее это не остановило, она наехала на меня, я схватился за капот ее автомобиля, и она поехала со мной по центральной дороге улицы Белобородова. Я висел на капоте, и продолжалось это минут семь", – приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" рассказ мужчины по имени Александр.

По его словам, девушка все-таки остановилась, а когда он спустился с капота, тут же умчалась.

Позднее в Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент дорожного ЧП. Александр отметил, что обошлось без травм и попросил всех, кто был свидетелем происшествия связаться с ним для установления деталей инцидента.