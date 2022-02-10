На расписание взлетов и посадок самолетов инцидент не повлиял

В московском аэропорту "Шереметьево" утром в четверг, 10 февраля, возник пожар.

По информации "112", огонь вспыхнул из-за короткого замыкания во время зарядки бортовых аккумуляторов на стоянке №208.

Возгорание было быстро локализовано, никто из сотрудников не пострадал. Самолеты тоже не получили повреждений. На работу аэропорта инцидент не повлиял, взлеты и посадки продолжаются в штатном режиме, перевода прибывающих рейсов на запасные аэродромы не понадобилось.

"Потушен. Без последствий",

– сообщил РИА "Новости" сотрудник аэропорта. Отмечается, что возгорание произошло на передвижной установке электрозарядки воздушных судов.