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В московском аэропорту "Шереметьево" утром в четверг, 10 февраля, возник пожар.
По информации "112", огонь вспыхнул из-за короткого замыкания во время зарядки бортовых аккумуляторов на стоянке №208.
Возгорание было быстро локализовано, никто из сотрудников не пострадал. Самолеты тоже не получили повреждений. На работу аэропорта инцидент не повлиял, взлеты и посадки продолжаются в штатном режиме, перевода прибывающих рейсов на запасные аэродромы не понадобилось.
"Потушен. Без последствий",
– сообщил РИА "Новости" сотрудник аэропорта. Отмечается, что возгорание произошло на передвижной установке электрозарядки воздушных судов.
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