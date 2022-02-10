В Шереметьево вспыхнул пожар - подробности

В Шереметьево вспыхнул пожар - подробности
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
На расписание взлетов и посадок самолетов инцидент не повлиял

В московском аэропорту "Шереметьево" утром в четверг, 10 февраля, возник пожар.

По информации "112", огонь вспыхнул из-за короткого замыкания во время зарядки бортовых аккумуляторов на стоянке №208. 

Возгорание было быстро локализовано, никто из сотрудников не пострадал. Самолеты тоже не получили повреждений. На работу аэропорта инцидент не повлиял, взлеты и посадки продолжаются в штатном режиме, перевода прибывающих рейсов на запасные аэродромы не понадобилось.

 "Потушен. Без последствий", 

сообщил РИА "Новости" сотрудник аэропорта. Отмечается, что возгорание произошло на передвижной установке электрозарядки воздушных судов. 

Источник: 112 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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